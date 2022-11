Eksperdid soovitavad ebakindlast seisust hoolimata investoritel kinnisvara soetada

Everaus Kinnisvara juhatuse liikme Janar Muttiku tõdeb, et ei möödu nädalatki, kui talle ei laeku kõne investoritelt, kes soovivad teada, mis saab kinnisvaraturul. „Väikeinvestoril on mingi raha olemas ja ta tahab selle ära paigutada ja uuribki, et mis siis saab, kas võiks osta või mitte,“ rääkis ta. Kõik saavad ju aru, et kontol olev raha põleb.

Seisu turul kirjeldavad eksperdid justkui hangumisena, sest kõik potentsiaalsed ostjad on äraootavad lubatud hinnalanguse osas. Everaus Kinnisvara juhatuse liikme sõnul praegu kinnisvara vaatamas käiakse, kuid toimuvad vaid üksikud ostud. Arendajad võitlevad klientide pärast ning iga klient on kulda väärt. „See tähendab, et istumiseaeg on möödas,“ nentis ta. Müügi tegemisel loeb arendajate professionaalsus igal sammul: müügis, turunduses, arenduses ja ka järelhoolduses. „Soovitangi, kellel vaba raha on, minge kaubelge ja ostke ära,“ arvas Muttik, kes suurt hinnalangust tulemas ei näe.