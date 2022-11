Päev börsil: pankade ja rattatootja aktsiad rallisid

Föderaalreservi intressiotsuse ootuses alustasid USA peamised börsiindeksid kauplemist langusega. Dow Jones on langenud -0,14%, S&P 500 -0,5% ning Nasdaqi koondindeks -0,93%.

Jätkuvalt langevad madalamale ka tehnoloogiahiiud. Amazoni aktsiate kukkumine on ettevõtte turuväärtuse langetanud nüüd alla ühe triljoni dollari. Eile tulemused teatanud Airbnb aktsiad on täna pea 10% madalamal, seda vaatamata seni kasumlikuimale kvartalile ning rekordilisele käibele. Selle taga nähakse suuresti ettevõtte hoiatust, et kasv võib neljandas kvartalis väheneda.