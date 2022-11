“Võrdluses elaniku kohta võidab Eesti alati”

Väiksuse eelis

Eesti väiksusest on saanud meie suurim tugevus. Siinsed ettevõtted mõistavad suurepäraselt, et mõjukaks tegijaks saamiseks tuleb globaalsele haardele mõelda esimesest päevast peale. Iseseisvuse taastamise järel 31 aastat tagasi oli peagi selge, et kohalik turg on edu saavutamiseks liiga väike ja sihtima peab pigem rahvusvahelist turgu.

Eesti neljanda ükssarviku Bolti kaasasutaja Martin Villigu sõnul keskenduvad Eesti tehnoloogiafirmad pigem globaalsel turul konkureerimisele kui kodumaal üksteisele vastandumisele. „See ongi ilmselt Eesti suurim erinevus võrreldes Saksamaa, Prantsusmaa või USAga, kus riigisisese suurettevõtte ehitamisest piisab ning pole vaja välisturgudele minna,“ märkis Villig intervjuus TechRadar Prole.

Kõige rohkem idufirmasid elaniku kohta

Globaalseid probleeme lahendavate idufirmade asutamisel ja neist miljoni dollari ettevõtete kasvatamisel on Eesti üks edukaimaid maailmas ja vaieldamatu liider Euroopas.

Eesti idufirmade andmebaasi järgi on Eestis asutatud juba enam kui 1400 idufirmat, mis on üle seitsme korra rohkem kui Euroopas keskmiselt. „Arvestuses elaniku kohta on Eesti ilmselgelt Euroopa idufirmade keskus,“ tõdeb Euroopa riskikapitaliettevõtte Atomico, tuues Eesti ühtlasi esile ka kui Euroopa kõige ettevõtlikuma riigi.

Kõige rohkem ükssarvikuid elaniku kohta

„Selleks, et ükssarvikut ehitada, pead sa kolima Eestisse, ükssarvikute maale,“ on öelnud Eesti üheksanda ükssarviku, Glia, asutaja Carlos Paniagua, viidates, et Eestis on kordades suurem võimalus miljardi dollari väärtusega ettevõtte loomiseks kui kusagil mujal maailmas.

Eestis või eestlaste poolt on asutatud kümme ükssarvikut: Skype 2005., Playtech 2007., Wise 2015., Bolt 2018., Pipedrive 2020., Zego, ID.me ja Gelato 2021., Veriff ja Glia 2022. aastal. 7,7 ükssarvikuga miljoni elaniku kohta on Eesti Euroopa absoluutne liider.

Edu, väle mõtteviis ja tugev kogukond on need kolm märksõna, mis Eesti ükssarviku fenomeni seletavad.