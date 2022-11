Kantar Emori uuring: inimesed külastasid vähem turuliidri kohal olevat jaeketti

Turujõud näitab ostukorvi jaotust erinevate jaekettide vahel ja sõltub oluliselt müügivõrgustiku laiusest. Eesti toidukaupade jaeturul on suurima turujõuga kodumaine Coop, mille tulemused on aastases võrdluses enim nõrgenenud. Elanike hinnangutele tuginedes on Coop aga jätkuvalt parim igapäevakaupade ostukoht, mille kuvandi peamised tugevused on hea asukoht, kiire ja mugav ostuvõimalus ning eestimaiste toodete lai valik.

Kindlal teisel kohal on Maxima ning kolmas on Selver. Kui Maxima kuvandi peamised tugevused on seotud ratsionaalsete argumentidega nagu soodne hinnatase ja eripakkumised, siis Selveri kuvandis eristub emotsionaalne nn pehmemate väärtuste pool hea teeninduse, meeldiva ostukeskkonna ning värske ja kvaliteetse kauba pakkumise näol.

Turujõult neljas on Rimi ja viiendal kohal koos Prismaga on Lidl. Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul oli Lidli kui odavpoeketi fookus soodsale hinnale juba enne Eesti turule sisenemist teada, kuid uuring näitas, et Lidl on nõrgestanud nii hinnale rõhuvaid kui ka lisaväärtust pakkuvaid jaekette, pakkudes korraga nii tarbijale atraktiivset hinda kui ka kvaliteetset kaupa ja teenust. „Lidl on liidrite kuvandit nõrgestanud mitmetes nende olulistes tugevustes ning saavutanud siin lühikese ajaga märkimisväärse tulemuse,“ lisas Jõgi. Võttes lisaks arvesse emotsionaalset sidet poe ja klientide vahel ehk brändijõudu, on Lidlil selge potentsiaal turul veelgi kasvada. „Kui vaadata elanike antud meeldivushinnanguid erinevatele jaekettidele, on Lidlil kõige suurem kasvupotentsiaal Lõuna-Eestis ning koht turujõu esikolmikus terendab kõige eredamalt Virumaa piirkonnas,“ kommenteeris Jõgi.

Kantar Emori toidupoekettide uuring toimus septembris veebi teel, selles osales 1669 eestimaalast vanuses 15–74 aastat. Valim on esinduslik Eesti elanikkonna vastavaealise elanikkonna suhtes.

Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido kommentaar:

Toidukaupluste turuosa mõõdetakse reaalse müügistatistika põhjal, mistõttu ei peegelda täna Emori poolt avaldatud statistika turuosade tegelikku olukorda. „Turujõud“ on Emori enda väljamõeldud termin ning kajastab seda, et 1700 veebi teel küsitletust inimesest 23% käisid viimase kahe nädala jooksul Coopi kauplustes, 20% Maximas, 17% Selveris ja 7% Lidlis ning ei peegelda ühelgi moel ostukorvide jaotust erinevate jaekettide vahel, klientide juurdevõitmist, kaotust vms. Oleme palunud ka uuringufirmal uuringu tulemusi kajastava uudise pealkirja täpsustada, et see uudisteoimetusi ning nende lugejaid ja kuulajaid ei eksitaks.