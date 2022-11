Nordecon tulemustest: kolme kvartalit iseloomustab müügitulu ja ärikasumi kasv. Kasumit ei teenitud

Nordeconi sõnul on müügitulu vähenemine on otseselt mõjutatud peamise tellija, Transpordiameti, 2022. aasta kevadel tehtud otsusest taristuehituse investeeringuid vähendada. Sellest tulenevalt on kontsern teinud juba ka ümberkorraldusi, reorganiseerides kontserni teedeehituse valdkonna, et läbi dubleerivate tegevuste kaotamise tagada ressursside efektiivsem kasutus ning jõuda tagasi kasumisse. Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht oli septembri lõpu seisuga 188,84 miljonit eurot.