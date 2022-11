Energiafirma rahakott paisus: Eesti Energia käive kahekordistus, kasum kasvas tunduvalt

Energiafirma kiirest kasvust annab märku kontserni töötajate arv, mis on selle aasta üheksa kuuga kasvanud enam kui 700 töötaja võrra. „Enim töötajaid oleme juurde värvanud Eestis, eelkõige Ida-Virumaal, kuid üle saja inimese oleme tööle võtnud ka väljaspool Eestit,“ selgitas Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila majandustulemusi kokku võttes. Kokku töötab Eesti Energias täna üle 5100 töötaja.

Rekordilised investeeringud

Kiire kasv ja kasumlikkus võimaldas Eesti Energial investeeringuid võrreldes möödunud aastaga suurendada enam kui kaks korda 124 miljoni euroni. Sellest lõviosa läks tuule- ja päikeseparkide rajamisse. Tegemist on Eesti Energia viimaste aastate suurimate investeeringutega ühes kvartalis.

„Energiakriisi lahenduseks on soodsamat elektrit tootvad uued taastuvenergia tootmisvõimsused, mille rajamiseks loovad head tingimused ettevõtte kasumlikkus ja kiire kasv koduturgudel Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas,“ ütles Avila. „Kolmanda kvartali suurimad investeeringud tegime taastuvenergia ettevõtte Enefit Green kaudu just uute tuule- ja päikeseparkide rajamiseks, et tuua turule senisest enam taskukohasemat ja keskkonnahoidlikumat elektrit.“