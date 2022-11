Eestis maksti möödunud aastal tulumaksu krüptorahade eest üle kümne miljoni euro

2021. aasta kohta deklareeriti ligi 57 miljonit eurot ja maksti riigieelarvesse selle pealt tulumaksu üle 11 miljoni euro. Maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse teenusejuhi Annika Oja sõnul MTA turuolukorrast lähtuvalt sel aastal nii suuri numbreid ilmselt ei näe, kuid siiski on kauplejatel oluline meeles pidada paari asja: „Kauplemisel tuleb deklareerida ka need kasumlikud tehingud, kus krüptoraha vahetatakse teise krüptoraha vastu, st kasu teenitakse ilma, et pangakontole laekuks tavavaluutat,“ sõnast Oja.