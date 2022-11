SEB jaepanganduse juhi Ainar Leppäneni sõnul on paratamatu, et praeguses majanduskeskkonnas langeb ka investeerimisaktiivsus. „Rekordilise inflatsiooni tingimustes jääb inimestele kätte vähem raha, mida investeeringutesse suunata – see läheb igapäevakulutusteks,“ tõdes ta. Kuid kui palju eestlastest tegelikult investeerib ja millised on trendid, see selgub SEB tehtud uuringust.