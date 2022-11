Eestlased ootavad kinnisvara odavnemist, aga eksperdid ei soovita kodu ostmist liialt ajastada

Kinnisvaraekspertide sõnul on turg muutunud. Domus Kinnisvara Vahenduse juhatuse liige Rando Vanaveski tõi välja, et tänasel päeval on ostuklient taas oluline ning võideldakse vähema hulga klientide nimel. „On näha, et koostöötehinguid ettevõtete vahe toimub järjest rohkem,“ märkis Vanaveski. Arco Vara Kinnisvarabüroo analüütik Mihkel Eliste sõnas, et võrreldes 2019. aastaga pole nõudlus kinnisvaraturul vähenenud, kuid see võib väheneda.