Pidevalt vastuvoolu ujunud Rahva Raamat astub järgmisse ajastusse

Eelmisel nädalal teatas Rahva Raamat, et müüb firma Baltimaade suurimale erakapitalifondile BaltCap. Praegu veel Rahva Raamatu omanikeringi kuuluva Viljar Otsa sõnul on kogu raamatupoe ajalugu väga hea näide sellest, et unistada tuleb julgelt, ette võtta suurelt, vastuvoolu võib ujuda küll ja vanu käibetõdesid ei maksa alati uskuda.