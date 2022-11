Alates kevadest on Venemaa gaasifirma Gazprom soovinud, et riigid tasuksid gaasi eest rublades. Soome tol hetkel sellega ei nõustunud ja seega lõppes ka gaasi tarnimine idanaabri poolt. Olukord võib aga muutuda varsti ja Soome riigi gaasifirma Gasum on piiratud rangete lepingutega.