Eesti Pank väljastas kolmandas kvartalis sularaha 215 miljoni euro väärtuses

Esimeses kvartalis aset leidunud lühiajaline, kuid järsk nõudluse kasv asendus II ja III kvartalis langusega. Võrreldes eelmiste aastatega on aga sularahanõudlus samal tasemel. Enim väljastati III kvartalis 50euroseid pangatähti.

Praegu on Eestis 667 sularahaautomaati, neist 250 sularaha sissemaksevõimalusega. Peale sularahaautomaatide saab sularahatehinguid teha ka 25 pangakontoris.

Eesti Panga sularaha kättesaadavuse uuringu järgi on sularaha kättesaadavus Eestis jäänud viimastel aastatel samale tasemele. Umbes 99% Eesti elanikest elab 10 km raadiuses sularaha väljastuspunktist. Sularaha väljastuspunktid on ATMid, sularahateenust pakkuvad pangakontorid ja sularaha väljamakse teenust pakkuvad poekassad.

Eesti Pank vahetab endiselt Eesti krooni pangatähti ja münte eurodeks. 2022. aasta III kvartalis tehti Eesti Pangas 214 kroonisularaha vahetustehingut 73 719 euro väärtuses. Hetkeseisuga on ümber vahetamata veel 43,9 miljoni euro väärtuses Eesti kroone: arvuliselt 28,4 miljonit pangatähte (37,2 miljoni euro väärtuses) ja 319,7 miljonit münti (6,7 miljoni euro väärtuses). Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike. Osa kroone on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.