Arvamus | Autotootjad pürgivad otse kliendisuhtesse ning digitaalne võimekus määrab edukuse!

Klientide ootus on selgelt jõuda positiivse digitaalse mugava ostukogemuseni. Kui siiani on enamus investeeringutest panustatud klaasi ja betooni, siis nüüd läheb edasine fookus peamiselt digitaalsetesse lahendustesse. Need, kes valdkonnas innovaatilisemad, on juba selgelt välja öelnud, et nende edukus sõltub digitaalsest võimekusest. Aru on saadud sellest, et kui tahta, et klient kasutaks digitaalset kanalit auto ostmiseks või info uurimiseks peab see olema nii hea, et seda kasutatakse „suurima hea meelega“, mitte see pole peale sunnitud olukord.