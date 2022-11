USA suurpank: väärtusinvestorid teevad suurt tagasitulekut

Russell 1000 väärtusaktsiate ETF (börsil kaubeldav fond) tõusis oktoobris 10,1%, lüües sellega oluliselt analoogset Russell 1000 kasvufirmade ETFI, mis kerkis 4,3%. Bank of America toob välja, et neid võrreldes oli väärtusaktsiate jaoks ühe parima kuuga alates 1978. aastast.

„Me eelistame jätkuvalt väärtusaktsiaid kasvuaktsiatele, kuna kasvuaktsiad on täiusliku tormi keskmes, kus survestavad nii kõrgemad intressimäärad kui nõrgenevad fundamentaalnäitajad,“ märkis panga strateeg Savita Subramanian. Ta lisas, et väärtusaktsiad on traditsiooniliselt olnud ka aasta lõpus edukamad.