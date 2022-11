Lugejad saavad raamatuid nüüd laenutamiseks pakiautomaati tellida raamatukogudest üle Eesti

MIRKO on enam kui miljoni raamatuga uus laenutusplatvorm, mille vahendusel saab soovitud raamatu tellida Omniva 309 pakiautomaati üle Eesti. Tasuda tuleb vaid transporditeenuse eest.

„Esimesed tellijad on Omniva kaudu saanud raamatuid raamatukogudest üle Eesti, näiteks Elva lugeja sai raamatu Saaremaalt, Põlva lugemishuviliseni jõudis raamat Jõhvist või Otepääl lugeja sai huvitava raamatu hoopis Haapsalu raamatukogust,“ lisas Kõivumägi.

Korraga saab laenutada kuni viis raamatut. Kui need asuvad erinevates raamatukogudes, vormistatakse mitu tellimust. Raamatud jõuavad tellijani 2–4 päevaga. Raamatud saad tellida pakiautomaati (6 eurot) ja tasu sisaldab ka raamatute tagastamist. Kodulähedase Omniva pakiautomaadi leiad lehelt https://www.omniva.ee/abi/kaart .

Saabunud raamatutest teavitatakse tellijat sõnumiga. Lugemiseks on aega 21 päeva, laenutust on võimalik pikendada kaks korda. Raamatud tuleb tagastada õigeaegselt, samas pakendis ja samal viisil, kui telliti. Tagastussedel on lisatud tellimusele, vajadusel saab selle ka uuesti välja printida.