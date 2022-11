Tuntud jalgpalluri edu varjutab väikese koha ettevõtlust

Rootsis asub 300 000 elanikuga provints nimega Halland. Pärast jalgpalluri esiletõusmist on kohalikul provintsil aga suur mure, et fännid kirjutavad sotsiaalmeediakanalites jalgpalluri nime valesti. Teisisõnu varjutab see turismikoha profiili ehk #Halland toob tulemusi Norra ründaja mitte provintsi kohta.