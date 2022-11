Viimastel nädalatel on klientide silmis oluliselt tihenenud Eestis tegutsevate pankade veebilehtede häireid. Iga nädal teatatakse, et järjekordselt on mõne panga, näiteks Swedbanki, SEB või Luminori veebileht maas ning igapäevase panganduse ajamine võimatu. Ärileht uuris riigi infosüsteemide ametilt (RIA), kas tegemist on pahatahtlike küberrünnakutega.