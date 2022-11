Baltika päästis kahjumist Ivo Nikkolo kaubamärgi müük

Baltika Grupi juhatuse esimehe Brigitta Kippaki sõnul oli Ivo Nikkolo kaubamärgi müümine ja brändi ainukasutamise jätkamine litsentsi alusel strateegiliselt õige ja vajalik otsus, et rahastada Baltika põhitegevust, projekte ning investeeringuid.

Ametlikel andmetel oli ostjaks OÜ Niul, mille ainuomanikuks on äriregistri andmetel advokaadibüroo TGS Baltic, kuid tegelik ostja on teine. Nii Baltika kui TGS Baltic viitavad, et tulenevalt konfidentsiaalsuskohustusest pole võimalik ostja kohta öelda praktiliselt mitte midagi ning miks ostja kaubamärki endale tahtis. Ainuke fakt, mida teada on, on see, et tegu on välismaise finantsasutusega.

„Ivo Nikkolo kaubamärgi 10-aastane litsentsileping võimaldab Baltikal brändi igakülgselt edasi kasutada ning jätkata Ivo Nikkolo toodete müügi suurendamist,“ selgitas Kippak. Grupp tasub kaubamärkide kasutamise eest litsentsitasu maksimaalselt 345 000 eurot aastas, sõltuvalt käibest. Tänu tehingule on Baltika Grupi omakapital vastavuses ka äriseadustikust tuleneva 50 protsendi aktsiakapitali nõudega.

„Müügi täiendavaks toetamiseks oleme septembris avanud uue Ivo Nikkolo veebipoe, et pakkuda klientidele parimat võimalikku ostukogemust. Kui üheksa kuuga on meie e-poe müük moodustanud kümnendiku kogumüügist, siis järgmisel aastal on uue e-poe toel meie eesmärk seda osakaalu kahekordistada,“ ütles Kippak.

Baltika juhi sõnul on oktoober näidanud juba klientide täiendavat positiivset vastuvõttu Ivo Nikkolo toodetele. Oktoobris kasvas Ivo Nikkolo toodete müük kõikide kanalite kaudu 10 protsenti võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. „Arvestades, et kauplusepinda on meil vähem kui aasta tagasi samal ajal, siis on müügitulu kasv võrreldavaid pindu vaadeldes isegi suurem,“ märkis Kippak.

Neljandas kvartalis on Baltika fookuses toetada Lätis ja Leedus müüki täiendavate turundustegevustega. Samuti on kavas Leedus Panorama keskuses avada värske Ivo Nikkolo kontseptsioonipood. Lisaks plaanib Grupp sulgeda kolm poodi, millest kaks on kahjumlikku (kumbki Eestis ja Leedus) ning ühe poe Eestis, mis ei ühti Ivo Nikkolo kaupluste profiiliga. Leedus suletav pood asendatakse uue Ivo Nikkolo kontseptsioonipoega.