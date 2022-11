Arendaja: kinnisvara üüriturg on pea peale pööratud

Loomulikult tekitab korteri üürile andmise juures küsimusi talveperiood – kas jätkata hooajalise rendiga või valida püsiv üürnik. Kui võtta korterisse sisse pikaajaline üürnik, on see küll halduse mõttes mugavam, kuid tuleb arvestada, et sellisel juhul on hind täiesti teistsugune ning tootlikkus teine. Kõik oleneb ka korteri asukohast, selle suurusest ja funktsioonist.

Väga palju soovijaid on ka korteritele, millele otsitakse püsivaid üürnikke. Kuigi sellised korterid on talveperioodil tavapärasest soodsama hinnaga, otsitakse siiski stabiilsust ega soovita suveks välja kolida. Pikaaegse üüri puhul on aga keeruline leida üürnikku, kes hoiaks korterit nagu enda päris kodu. Olen väga palju kuulnud juhtumitest, kus näiteks pärast aasta-pooleteise pikkust üüriperioodi on korteris tulnud teha suurem remont.

On selge, et vana ja uus korter on turul täiesti erineva üürihinnaga, mille paneb paika see, kuidas klient toodet näeb – kui korter on ilus nii seest kui ka väljast ning selle asukoht on hea, siis sellel on kõrgem hind. Näiteks jäävad Miston Capitali arendustes asuvate 2-toaliste korterite pikaajalised üürihinnad vahemikku 450–600 eurot, samas suuruses vanemate korterite hinnad Pärnus on aga vahemikus 300–450 eurot. Kuigi kindlasti on siin erandeid, on praktika näidanud, et uude korterisse on üürnikku lihtsam leida.