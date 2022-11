Eesti kinnisvaratehnoloogiaidu kuulutati Euroopas omataoliste seas parimaks

Just hiljuti palus idufirma Eesti inimestel toetada neid publiku hääletamisel ja nüüd Bidrento ongi pälvinud Euroopa parima kinnisvaratehnoloogia tiitli. Bidrento rajaja ja tegevjuht Taavo Annus sõnas: „Üürikinnisvara halduses on igapäevaselt palju erinevaid ja korduvaid ülesandeid. Usun, et meie tarkvara pälvis sellise maineka võidu tänu sellele, kuidas lahendame mitmed keerukad probleemid kinnisvara haldamises ja seda kerge kasutajakogemusega tootega millel on palju erinevaid võimalusi halduri ja raamatupidajate töö automatiseerimiseks.“

Taavo Annuse sõnul, käesoleval aastal on Bidrento jõudsalt kasvanud ja see võit on tulnud väga õigel ajal. „Bidrentost on saanud Baltikumis eelistatuim üürimajade ja -portfellide haldamise tarkvara ja just hiljuti hakkasime pidama läbirääkimisi ka uueks raha kaasamiseks, et veelgi kiirendada kasvu ja laieneda üle Euroopa. Kindlasti see võit annab kindlustunnet juurde ka investoritele“.

„Konkurents kinnisvaratehnoloogia kategoorias oli tõepoolest tihe ning võistlus hõlmas kogu Euroopa Liitu. See võit Euroopas on väga suur tunnustus meie jaoks,“ ütles Bidrento tegevjuht ja kaasasutaja Taavo Annus.

The Europas Awards on 2009. aastal loodud auhinnasari, mille eesmärk on premeerida Euroopa kõige edukamaid iduettevõtteid. Võitjaid kuulutati 1. novembril Lissabonis. Varasemalt on seal tiitleid võitnud Wise (endine Transferwise), Pipedrive, Spotify ja Soundcloud.

2019. aastal loodud Bidrento pakub oma klientidele kõik-ühes tarkvara üürikinnisvara, sh ärikinnisvara, üürimajade ja üürikorterite portfelle haldamiseks.

Bidrento lahendused aitavad klienti kogu üüritsükliga ehk tegevustega seoses üürilepingu sõlmimisele eelnevast suhtlusest kuni üürisuhte lõpetamiseni. Lisaks pakub Bidrento üürniku äppi ning aitab kaasa CO2 jalajälje ja energia tarbimise vähendamisele.