Euroopa seisab silmitsi järgmisel aastal suureneva maagaasi puudujäägiga

Väljavaade kordab tööstuse muret, et järgmine talv saab olema praegusest keerulisem, sest kunagiselt Euroopa suurimalt tarnijalt Venemaalt saab pikema aja jooksul vähem gaasi. Seni on vedeldatud maagaasi rekordiline import, väiksem nõudlus ja ebatavaliselt leebe sügisene ilmastik hoidnud varusid üleval ja vähendanud talve puudujäägi ohtu. See, mis aitas Euroopat sel aastal, ei ole 2023. aastal enam tagatud. Venemaa tarned on tõenäoliselt palju väiksemad ja konkurents Hiina poolt olemasoleva veeldatud maagaasi pärast suureneb.