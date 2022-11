Elon Musk pani Twitteri kontorid kinni ja saatis töötajad koju oma saatust ootama

Twitter teatas e-kirjas, et tema kontorid on ajutiselt suletud ja kõik uksekaardid lukustatud, et aidata tagada iga töötaja ning Twitteri süsteemide ja kliendiandmete turvalisus. Lisades, et kõik töötajad saavad kella 12 paiku lõunal teada oma saatuse. „Püüdes muuta Twitter kasumlikuks ettevõtteks, teeme reedel läbi raske protsessi, mille käigus vähendame oma ülemaailmset tööjõudu,“ seisis neljapäeval saadetud e-kirjas, mida nägid Reutersi ajakirjanikud.