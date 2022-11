Ajujahi üheksa parimat meeskonda on selgunud. Vaata, milliste tiimide ideed sel aastal välja paistsid

„Ajujahi käimasolev hooaeg on vaatajatele kindlasti huvitav, sest edasipääsenute hulgas on mitmeid ettevõtteid, kes arendavad nö käega katsutavaid tooteid, mida on teleekraanil põnev jälgida. Ajujahile omaselt on parimate hulgas ka mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid, kes püüavad meie elu paremaks muuta teemades nagu õppimine, keskkond või tervislik toitumine,“ selgitas Peeterson.