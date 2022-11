Tallinna Vesi sõlmis kümnendi pikkuse lepingu Tallinna linnaga

Sõlmitava halduslepingu järgi planeeritakse teha kõik investeeringud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatistesse õigusaktide kohaselt lubatud tasude, eelkõige veeteenuse hinna ja liitumistasude arvelt. „Investeeringute planeerimine tugineb vajalikkusele, kulutõhususele ja mõistlikkusele ning sellele, et nende tegemine tooks kaasa võimalikult vähesel määral avalike vahendite kasutamist. Seni kehtiva teenuslepingu järgi sõltus investeeringute tegemine rekonstrueeritavate torustike pikkusest ehk AS Tallinna Vesi kohustus torustikke rekonstrueerima vähemalt 10 km aastas,“ selgitas AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Aleksandr Timofejev.