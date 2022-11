Kuidas vältida veebipoes pettuse ohvriks langemist?

Tähele tuleks panna, milline on veebilehe aadress. Usaldusväärne aadress peaks algama täheühendiga https://, mis näitab, et kaupleja hoolitseb ostja andmete turvalisuse eest. Kuna petturid püüavad tuntud veebipoodide aadresse matkida, võiks kahtlust äratada see, kui aadressi kirjapilt on vigane või ebatavaline, näiteks sisaldab numbreid või sümboleid.