Määruses seisab, et kriminaalasjas on otstarbekuse kaalutlusel põhjendatud lõpetada menetlus Vabaks OÜ ja selle juhatuse liikme Marko Vaigu kohta. Riigiprokuratuur oli seisukohal, et Vabaksi ja selle juhatuse liikme Marko Vaigu tegevus ei ole kaasa toonud märkimisväärseid kahjusid ega pikaajalisi lisakulu tekitavaid vaidlusi ning puuduvad igasugused nõuded, niisamuti ei ole võimalik selles näha avalikku menetlushuvi.