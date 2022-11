Päev börsil: suurima tõusja tiitli tõid 12 aktsiatehingut

Tallinna Vesi teatas täna, et sõlmis Tallinna linnaga 10 aastase halduslepingu. Sõlmitava halduslepingu järgi planeeritakse teha kõik investeeringud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatistesse õigusaktide kohaselt lubatud tasude, eelkõige veeteenuse hinna ja liitumistasude arvelt. Mullu tõi sama leping Tallinna Veele müügitulu ligi 4 miljonit eurot. Loe pikemalt siit .

Tänasega lõppes ka First North alternatiivturule suunduva J. Molneri IPO periood, millega ettevõte tuli investoritelt küsima kuni 1,2 miljonit eurot. Ettevõte töötab välja keerulisemaid geneerilisi ravimeid ning kavatseb kasutada IPO tulu rahvusvahelise tegevuse edasiarendamiseks.

Euroopa börsid on täna tugevalt tõusnud ning tõuge võis maailma meediaväljaannete sõnul tulla teadetest, et Hiina kavatseb peatselt koroonapiiranguid lõdvendada. Hiina aktsiad hakkasid kerkima peale seda, kui sotsiaalmeedias hakkas levima kuuldus, et piir Hongkongiga võidakse avada 2023. aasta alguses.