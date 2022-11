Pettunud klient sai poe ees parkimistrahvi, kuigi tal oli ostutšekk

Ärilehe lugeja kirjutas, et parkis septembris Linnamäe Maxima ees asuvas EuroPargis, kus on kolm tundi tasuta parkimist. Ta käis poes umbes kümme minutit, mille jooksul vormitati talle parkimistrahv, kuna oli unustanud panna parkimiskella.

Mitmetes poodides on elektroonilised parkimispuldid, mistõttu lootis lugeja, et poe tšekk on sellega võrdne, kuid EuroPargi väitel see seda pole.