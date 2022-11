Tööjõuekspert: „Inimene ei põle läbi üleöö“

„Töötajate vaimse heaolu eest hoolitsemine on praegu omane pigem suurtele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Seal on puhketoad, töötajad saavad külastada psühholoogi, regulaarselt toimuvad tööstressi-teemalised koolitused või loengud,“ loetleb Kadak mõned võimalused, mida pakutakse. „Samas on töötajate vaimse tervise teema siiski meie ühiskonnas suhteliselt uus ja suurema tähelepanu pälvis see koroonaviiruse puhkedes, kui inimesed koju isolatsiooni jäid,“ meenutab Kadak.