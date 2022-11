Ekspert: inflatsioon survestab Eesti majanduslikku heaolu

„2022. aasta kuine inflatsioon ulatus 25%-ni augustis ja see on aasta jooksul kiirenenud,“ sõnas Arenguseire keskuse ekspert Magnus Piirits. Üksnes oktoober pakkus leevendust, kus hinnakasv aeglustus 20%-ni.

Seega on Piiritsa sõnul suureks küsimuseks, kuidas suudab Eesti majandus kiire hinnakasvuga kohaneda ja millised on selle ning Euroopa Keskpanga rahapoliitika pikaajalised mõjud. „Eesti jaoks on kindlasti oluline, kuidas hakkavad riigirahanduses tehtud valikud mõjutama meie ettevõtete konkurentsivõimet,“ lisas ta.