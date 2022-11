WSJ: Facebook alustab tuhandete inimeste koondamist

Väljaande hinnangul võidakse koondamistega alustada sel kolmapäeval. Juba on ettevõte käskinud mittevajalikud reisid alates käesolevast nädalast tühistada, kirjutab Wall Street Journal .

Sel aastal on Meta aktsiad langenud ligi 73% ja maksavad 4. novembri seisuga 90,64 dollarit. Veel 2021. aasta suvel küündis aktsiate hind pea 380 dollarini. Tehnohiidude seas on tegu suurima langusega. Delfi Ärileht uuris, kas see võib investoritele olla hea ostukoht.