Nutipostkaste tootev idu laieneb koostöös Leedu ettevõttega üle Baltikumi

Eelmisel nädalal paigaldas Parcelsea Riiasse ja Vilniussesse Civinity poolt hallatavatesse hoonetesse esimesed nutipostkastid, mis võimaldavad majade elanikel ning üürnikel tellida ja kasutada Civinity koduteenuste platvormi teenuseid. Civinity on Leedus, Lätis ja Suurbritannias tegutsev üle 1800-töötajaga elamu- ja ärikinnisvara haldusega tegelev ettevõte.

Civinity tegevjuht Deividas Jacka sõnus pilootprojekti kohta järgmist: „Online-ostude arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja pakikapid ostukeskustes ja büroohoonetes on olnud mugavuse koha pealt mängumuutjad. Mõeldes sellele, mis võiks olla kliendi jaoks veelgi mugavam, otsustasime astuda veel ühe sammu ja tuua pakid inimeste kodudesse, paigaldades nutipostkastid kortermajadesse. See muudab online-ostlemise meie klientide jaoks muretuks.“