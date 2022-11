Kas autosõit on kulukas? Elektriautoga sõitmine odavneb kiiresti

Oktoobri lõpus tekitas elevust Euroopa Liidu otsus, et 2035. aastast ei tohi enam müüa sisepõlemismootoriga sõiduautosid ja kaubikuid. Kuigi lugejad neelasid seda uudist isukalt, oli elektriautodele ülemineku kava teada juba varem. Elektriautode entusiast, Alexela juhatuse liige Alan Vaht märgib, et autotööstuses otsustati juba kolm aastat tagasi elektriautodele üle minna. Autotootjate arvates jõutakse selleni juba viis aastat varem. Põhjuseks 2019. aastal Euroopas vastu võetud CO 2 -heite nõuded. „Seetõttu oli juba mõned aastad tagasi väga keeruline leida autotootjat, kes ei oleks avaldanud oma plaane minna 2030. aastaks üle üksnes täiselektrilistele sõiduautodele,“ ütleb Vaht. Ent elektri hinna tõus on autoomanikel kahtlusi tekitanud. „Praeguses energiakriisis ja kõrgenenud elektrihindade tõttu on levinud arusaam, et elekter on kallis, mis koosmõjus elektriauto kallima hinnaga teeb elektriauto omamiskulud suureks,“ selgitab Vaht. „Tegelik pilt on sootuks teine,“ lisab ta kohe.