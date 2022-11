Kobarkäkk? Twitter kutsub vallandatud töötajaid tagasi

Asjaga kursis allikate sõnul koondati osad inimesed kogemata. Teised lasti aga lahti, enne kui juhtkond mõistis, kui väärtuslikud nende oskused ja kogemused on, eriti Muski uute ideede teostamisel.

Twitter teavitas koondamisest umbes 3700 inimest e-maili teel. Selle eesmärk on vähendada ettevõtte kulusid pärast seda, kui Elon Musk Twitteri oktoobri lõpus viimaks ära ostis. Kuna nüüd palgatakse töötajaid tagasi, näitab see, kui kaootiline on kogu protsess olnud.