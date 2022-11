Hinnatõus pidurdus, kuid surve ei ole kuskile kadunud

Mulluse oktoobriga võrreldes olid kaubad 20,5% ja teenused 26,4% kallimad. Statistikaameti juhtanalüütiku Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid 2021. aasta oktoobriga võrreldes tarbijahinnaindeksit enim eluasemega seotud hindade muutused, mis andsid kogu suurenemisest kolmandiku. Oktoobrist rakendusid hinna osalise kompenseerimise meetmed elektri- ja gaasienergiale ning kaugküttele. Samuti said kodutarbijad alates oktoobrist osta elektrit universaalteenusena, mille hind kujuneb konkurentsiametiga kooskõlastatud tootjahinna alusel.

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert ütles, et hinnatõusu pidurdumise peamine põhjus oli eelkõige see, et oktoobri jooksul alanesid energiahinnad vähemalt kümnendiku võrra.