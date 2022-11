Kohalikud iduinvestorid plaanivad Rootsi idudesse investeerida 20 miljonit

Fund Fellow Founders ehk fff.vc on enda sõnul segu ettevõtete asutajatest, aktiivsetest ingelinvestoritest ning professionaalidest, kel on suur teadmine tehnoloogiasektorist, kuid mitte ainult. Nende sõnul on tegu ka rahvuste ja kultuuride seguga erinevatest Balti ja Skandinaavia riikidest.

„Kastist välja mõtlemine ja ebastandardsete otsuste tegemine ei ole meie investeerimiskogukonna liikmete jaoks midagi uut,“ märkis fff.vc asutaja Akim Arhipov. „Just selle põhimõtte raames otsustasime vaadata Eestist kaugemale ja teha erilise rõhuasetuse Rootsile,“ ütles Arhipov.

Miks Rootsi? Viimastel aastatel on Arhipovi sõnul kujunenud Stockholmil nö ükssarvikute tehase maine, mille inim-, sotsiaal-, haridus- ja ettevõtluse infrastruktuur toetab idufirmasid. „Julgustades ise oma investoriteid, peame lihtsalt toetama Rootsi tehnoloogiainimesi, kellel on suur kirg ja ebastandardne mõtlemine. Lisaks on meie kogukonna liikmete seas palju inimesi Rootsist, kes, pole ime, tahavad oma kodumaalt alustada piiriülest suhtlust,“ lisas Arhipov.

Tema sõnul on nende peamine eesmärk leida selle aasta lõpuks vähemalt kaks paljulubavat varajase faasi idufirmat ja neisse investeerida. „Seega, kui tead mõnda andekat Rootsi asutajat, kellel on põnev idee, julged ambitsioonid ja edule suunatud mõtteviis või ehk oled sina see, siis kiirusta ja kirjuta meile,“ märkis Arhipov.

fff.vc lõi ka välise nõuandekogu, mis koosneb nende sõnul peamiselt aktiivsetest investoritest, kõrgelt kvalifitseeritud tehnoloogiaspetsialistidest ja edukate ükssarvikute endistest töötajatest. Investeerimiskogukonna liikmetel on hea meel asutajatega töötubadel osaleda ning oma teadmisi jagada. Sellise koostöö käigus saavad idufirmade asutajad praktilist tagasisidet müügiprotsesside kohta, mõtteid kas ehk peaks loobuma kasvu ideedest ning looma hoopis tugeva rahastusvooru või „exiti“ strateegia, ideid tehniliste protsesside osas või nende skaleerimistest.