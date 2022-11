Hinnatõusu ei taltsuta mitte miski? Gaas ja elekter on kõigest hoolimata kallinemas

Euroopa majapidamised maksavad elektri ja maagaasi eest rohkem kui kunagi varem, hoolimata sellest, et valitsused kulutavad miljardeid tarbijate energiakriisi eest kaitsmisele.

Energiaettevõtteid konsulteeriva VaasaETT Ltd. andmetel oli gaasi keskmine jaemüügihind Euroopa Liidus ja Suurbritannias oktoobris peaaegu 18 eurosenti kilovatt-tunni kohta, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem. Kodumajapidamiste kulud elektrile on samuti hüppeliselt tõusnud 67 protsenti ehk kuni 36 eurosenti kilovatt-tunni eest.

Hindu on aidanud mingil määral tasandada valitsuste toetused. Nimelt on EL-i liikmesriigid lubanud kulutada rohkem kui 550 miljardit eurot, et kaitsta elanikke ja ettevõtteid viimase aasta jooksul meeletult tõusnud energiahindade eest. VaasaETT Ltd. tegevjuht Philip Lewis ütles, et kui riigid toetust ei maksaks, oleksid hinnad ilmselt veel kõrgemad.

Elektri hind tõusis oktoobris Euroopas keskmiselt 3,4 protsenti, gaas aga 2,5 protsenti. Suurim tõus oli Dublinis, kus elektri hind kasvas 44 protsenti. Roomas kerkis gaasi hind aga lausa 97 protsenti.

Tavapäratult soe oktoober tuli kergendusena nii tarbijatele kui ka valitsustele. Sooja ilma tõttu ei keeranud paljud kohe kütet sisse. Hinnad on sellegipoolest tõusuteel ning Euroopa läheb algavale talvele vastu veidi murelikult.

„Kui energiakriis kestab veel terve aasta või rohkemgi, on riikide kulud toetustele korvamatud,“ sõnas Lewis Bloombergile. „Lõpuks unustavad tarbijad ära, et need hinnad pole normaalsed ja võtavadki neid uue normaalsusena. Hinna alandamine on pärast seda aga peaaegu võimatu.“