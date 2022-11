Katar on riik, kus alkoholireklaam on ebaseaduslik. 20. novembril algavad riigis jalgpalli maailmameistrivõistlused. Oli variant, et alkohol keelatakse meistrivõistlustel ära, kuid nüüd ennustab tuntud joogibränd, et MMi ajal tarbitakse Kataris rohkem õlut kui tavaliselt terve aasta jooksul kokku.