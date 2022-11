Tänane USA tulevikku dikteeriv valimisteõhtu on traditsiooniliselt pannud aluse börsirallile

Ameeriklased on täna taas leidmas teed valimiskasti juurde, kui vahevalimiste käigus selgub, mis koosseisus jätkab edaspidi hetkel demokraatide käes olev kongress. Alam- ehk esindajatekojas käib võistlus kõigi 435 koha nimel, senatis on mängus suurusjärgus kolmandik ehk 35 kohta. Kui veel suvel võis tunduda, et USA ülemkohtu otsus tühistada üleriigiline abordiõigus toob valimisteks edu demokraatidele, siis praktikas on tulnud mängu ka muud teemad, sh inimesi raputav kõrge inflatsioon ning nõrgenev kindlustunne majanduse seisu osas.