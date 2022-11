Kaja Kallas riigikogus LNG-laeva kohta: erasektor soovib äri teha

Mitu saadikut tõi välja, et kevadest saadik on muutunud nii kokkulepped kui ka erinevad summad, samuti on sõnumid nii riigilt kui ka Alexelalt olnud segadust tekitavad. Kaja Kallas sõnas, et erasektori sõnumid ongi ajas palju muutunud. „Alguses anti meile ülevaateid, nõuti riigilt garantiisid. Siis öeldi, et pole vaja ühtegi garantiid, erasektor ehitab riigipoolsete garantiideta,“ rääkis ta, lisades, et suvel Alexela ja Infortar ähvardasid, et nad jätavad ehituse pooleli, kui riik ei anna neile müügioptsiooni. „Kaid oli ja on vaja ka tulevikus,“ kommenteeris ta, miks riik üldse otsustas erasektorile lõpuks müügigarantii anda.

Kallas lisas, et riik on alati teadnud, et kui nad kai ära ostavad, siis ainult tõendatud kuludega, s.t mis on kai ehitamiseks läinud.

Küsimusele, miks Alexela üldse kai valmis ehitas, kui oli juba suvel teada, et LNG-laeva siia ei tule, vastas Kallas: „Nad ütlesid, et hangivad ise laeva, aga juunis ütlesid, et ei hangi. Erasektor soovib äri teha, mitte heategevust, nende eesmärk on, et nad saavad sealtkaudu gaasi müüa. Kui selgus, et laeva siia ei tule, siis realiseerusid nende äririskid.“

Eelmisel nädalal käis ka uudistest läbi, et Soome soovib, et Eesti panustaks ka sealse kai ehitamisse. Kaja Kallase sõnul see tõele ei vasta ja Eesti seda teha ei plaani.