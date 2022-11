Amazon tuleb samuti Eestisse. Jah, see on vaid aja küsimus. Amazon Prime teenusele on raske vastu panna. Suurtegija on ka ise öelnud, et nende eesmärk on uutel turgudel saada number 1 tegijaks, ei ole oluline, kui suurt investeeringut see vajab, kirjutab Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät.