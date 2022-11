Isa-poeg on vaesunud peaaegu rekordilises tempos

Koroonaajal tõusid mitmed valdkonnad ja eriti vägev oli nii mõnegi tehnoloogiafirma käekäik. Siis aga saabus 2022. aasta ning peamiselt Venemaa sõja tõttu Ukrainas hakkas möllama inflatsioon. Lisaks eskaleerus tarneahelate kriis. Igasugu probleeme võiks ritta seadma jäädagi.

Eriti on pihta saanud tehnoloogiasektor, kuid ükski firma ei ole nii valusalt kannatanud kui kasutatud autode e-pood Carvana. Alates 2021. aasta augustist on omanike Ernie Garcia II ja Ernie Garcia III varade väärtus kahanenud 90 protsenti.

Tegemist on isa-poja duoga, kelle varade koondväärtus oli just 2021. aasta augustis 32 miljardit dollarit. Sellest ajast alates on ettevõtte aktsia hind langenud 360 dollarilt 8,76 dollarile. See on 97-protsendiline langus.

Ehk oli see pime õnn või lihtsalt teadmine, et edu on ajutine, aga Ernest Garcia II müüs 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta septembrini 3,6 miljardi dollari eest firma aktsiaid. Täna oleks nende väärtus kõigest 108 miljonit.

Tema poeg Ernest Garcia III 8,3 miljardit dollarit väärt aktsiapakist on järele jäänud 250 miljonit väärt varandus.

On võimalik, et Carvana elab need ajad üle ning aktsia hind hakkab taas tõusma, kuid ka kõige optimistlikumad stsenaariumid ei näe, et karuturg niipea lõpu saab. Pigem võib ees oodata languse jätkumine.