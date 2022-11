Türil saab täna nurgakivi Baltimaade esimene kaerajoogi tootmishoone

„Tarbijad on oma valikutes iga päevaga üha teadlikumad. Kaerajook on vaieldamatult moodne alternatiiv lehmapiimale,“ kinnitas Yook Productioni juht Katre Kõvask, kelle sõnul produtseerib rajatav kaerajoogi tootmine tavapiima omaga võrreldes kuni 80% vähem kasvuhoonegaase, vajab kuni 60% vähem energiat ja kulutab kuni 20 korda vähem vett.

Yooki uus, 2200 ruutmeetri suurune tootmiskompleks annab uue hingamise ligi sajandipikkuse ajalooga Türi piimatööstusele. „See on selge uue ajastu märk. Piimale pakutavatest taimsetest alternatiividest armastatakse rääkida tulevikuvormis, aga see tulevik on täna,“ rõhutas Kõvask ning lisas: „Kaerajoogi turg kasvab mitmendat aastat järjest vähemalt viiendiku võrra, mis on pikkade traditsioonidega välja kujunenud toiduainete sektori kohta väga tugev näitaja. Täna asetame oma uuele tootmishoonele nurgakivi ning loodame, et juba tuleva aasta teises pooles saame huvilisi oma jookidega kostitada.“