Euroopa idufond Isomer Capital liitus kohaliku Siena Secondary Fundiga

„Meile meeldib toetada uusi Euroopa riskikapitali ettevõtteid, kui nad arendavad uuenduslikke vertikaale ja nišistrateegiad, mis täiendavad kogu ökosüsteemi. Startup- ja riskikapitali valdkonna järelturg Euroopas on jäänud maha USA-st ja me usume, et see on suurepärane võimalus, mida tuleks adresseerida. Kuna ettevõtted jäävad eraomandisse kauem, siis likviidsuse vajadus aja jooksul suureneb. Siena meeskonnal on tahtmist ja nägemus turul tekkinud tühimiku täitmiseks,“ ütles Isomeri partner Chris Wade.