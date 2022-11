KUULA SAADET | Mismoodi näeb välja tänapäevane linnaruum?

21. sajand on linnade sajand. Linnad kasvavad, muutuvad ja koguvad endasse üha rohkem inimesi. See tähendab, et neile inimestele on vaja teenuseid, neid tuleb kaitsta, neile tuleb pakkuda võimalust süüa, töötada ja meelt lahutada. Kuid milline on linnaruum, mida tänapäeva inimene vajab ja soovib? Millised peaksid olema selle linna tänavad? Mis asi on üldse tänapäevane tänav?