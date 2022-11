Tähtaeg läheneb! Ligi pooltel pankrotistunud hoiu-laenuühistu võlausaldajatel on nõudeavaldused esitamata

Pankrotihaldur Martin Krupp toob välja, et tänase seisuga on nõudeavaldused esitanud ainult umbes pooled võlausaldajatest. „Puudu on veel ligikaudu 400 võlausaldaja nõudeavaldused kogusummas umbes 5,4 miljonit eurot. Äärmiselt oluline on aga nõudeavaldused esitada õigel ajal, mistõttu kutsun üles allesjäänud napi aja jooksul seda kindlasti tegema,“ sõnab Krupp.

Arvestades asjaolu, et suur osa hoiustajatest on pankrotimenetlusega varasemalt kokkupuudet mitteomavad vanemaealised isikud, siis tunnistab Krupp, et väga palju on tulnud teha selgitustööd ja inimesed vajavad tihti avalduse esitamisega abi.

Hoiustaja aga ei peagi oskama ise nõudeavaldust koostada. Siinkohal on justiitsministeeriumi koostööpartneri HUGO.legal kaudu võimalik saada tasuta riigi toel õigusabi. „Täna on paljud Eesti Arengu HLÜ hoiustajad juba meie poole pöördunud ning oleme aidanud neil dokumendid korrektselt vormistada ja ära esitada,“ selgitab HUGO.legal õigusjuht Erki Pisuke.

Kui isiku eelmise kvartal igakuine keskmine sissetulek jääb 1200 euro piiresse, siis on esimesed kaks tundi õigusabi abivajajale riigi toel tasuta 5-eurose lepingutasu eest. Seega enamus pensionäre kvalifitseeruvad teenusele ning reeglina saab nõudeavaldus ka tasuta tundide sees vormistatud.

Pisuke toob lisaks välja, et kindlasti tuleks nõudeavaldused tähtajaks esitada. „See on vähim, mida hetkel teha saab. Kui pankrotimenetluse käigus peaks õnnestuma midagi tagasi võita, siis need hoiustajad, kes tähtajaks oma nõudeavaldust ei esita, on igal juhul kõigest ilma. Tähtajaks esitatud avaldusega säilib vähemalt mingi lootus,“ julgustab Pisuke.

NB! HUGO.legal korraldab ka 11.11.2022 kl 09–17 eraldi nõustamispäeva Eesti Arengu HLÜ hoiustajatele Tallinnas aadressil Keemia 4. Nad võtavad vastu nii eelregistreeritud kui elavas järjekorras tulevad isikud, kes vajavad abi nõudeavalduse esitamisega või soovivad pankrotimenetlusega seoses õigusabi. Aega riigi toel teenusele saab broneerida telefoninumbrilt 6 880 400 või kodulehelt www.hugo.legal.