Gaasiliidu jaoks on arusaamatu, missugust probleemi proovib Euroopa Komisjon lahendada. „Euroopa Liidu gaasiturg koos turuosalistega on Ukraina sõjast tingitud mõjude tõttu teinud väga suure transformatsiooni asendamaks vene gaasi, mille osakaal Euroopa turust enne agressiooni oli 40–43% juures,“ tõi liit välja. Samas ebakindel turuolukord ja pakkumisest suurem nõudlus tekitab olukorra, kus ühed turuosalised on gaasi eest nõus maksma kõrgemat hinda kui teised. „See ei tähenda, et turg ei toimi, vastupidi, turg toimib täna paremini kui kunagi varem.“ Siiski on ettepanekuid, millega liit ei nõustu.