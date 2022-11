Pank annab nõu: kuidas raha ja arvete pärast vähem muretseda?

Seega on mõnes olukorras raha pärast muretsemine normaalne, kuid kui see kestab juba pikemat aega, võib see viidata rahaärevusele ning hakata mõjutama vaimset ja füüsilist tervist. Kuidas keerulisel ajal hoida vaimset tervist ja vähendada rahaga seotud ärevust? Kogumispäeviku jutusaates rääkisid psühholoog ja vaimse tervise portaali peaasi.ee koolitaja Elina Kivinukk ning Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets lähemalt rahaärevuse põhjustest ja selle vähendamisest.

Mis viitab rahaärevusele?

Rahaärevus on pidev mure, hirm või ebakindlus rahaasjade pärast. „See võib väljenduda näiteks vältimises: sulle on saabunud arve, kuid sul pole julgust seda avada. Ebakindlatel aegadel, kus ei teata, kui suured võivad olla järgmiste kuude arved, on ärevus suurem,“ selgitas psühholoog Elina Kivinukk. Ta lisas, et vaimse tervise mõttes on püsivad ja ette prognoositavad summad paremad.

Lisaks võib rahaärevus väljenduda kehalistes reaktsioonides. „Näiteks kui loetakse uudiseid hinnatõusu kohta ning kehas tekib suurem pinge. Samuti kui tekib tunne, et ei taha uudiseid enam üldse lugeda,“ sõnas Kivinukk.

Rahamured tekitavad vaimse tervise probleeme

Pidev raha pärast muretsemine võib tekitada unetust ja halvemal juhul tuua kaasa vaimse tervise probleeme, isegi depressiooni. „Lisaks mõjutab see enesehinnangut: mõtled, mida see minu kohta ütleb, kui ma ei saa näiteks osta ravimeid või tervislikku toitu,“ sõnas Kivinukk. Pidev rahanappus võib mõjutada ka sõpradega suhtlemist ning viia üksilduseni.

Kuna rahast rääkimine on Eestis pigem tabu, siis ei kiputa rahamuresid lähedastega jagama. „Me ei taha näidata, et raha on meie elus tegelikult oluline, sest pelgame teiste hinnanguid ning sealt tekib omakorda häbitunne,“ rääkis Kivinukk.

Nõuanded rahamuredega toimetulekuks