Paanikaks pole põhjust: kullerid ja pakiautomaadid on algavateks ostupühadeks valmis

„E-kaubanduse ning pakkide saatmise aasta tipphetk langeb alati novembri ja detsembri kuudele, mil toimuvad suured ülemaailmsed ostukampaaniad ja mida kasutatakse muu hulgas ka jõulukinkide ostmiseks. Kuigi 2022. tormilisel aastal on igasugune prognoosimine tänamatu töö, hakkasime DPD-s siiski jõuludeks valmistuma varakult,“ ütles DPD Eesti juht Remo Kirss.

Valmistudes hilissügisteks ostupidudeks ja jõuludeks lisas DPD oma 55 populaarsemale olemasolevale pakiautomaadile juurde ligikaudu 2000 erinevas suuruses pakikappi üle kogu Eesti – nii suurlinnades kui ka väiksemates asulates. Pakiautomaatide laiendamine jätkub novembri keskpaigani. Novembri teisest nädalast kuni jõuludeni on DPD lisanud täiendavat tööjõudu nii sorteerimiskeskusesse kui ka kullerite ja kaubikute näol Eesti teedele.

„Kõrghooajaks oleme planeerinud ka pakiautomaatide täiendavaid täitmisi ja tühjendamisi ning ka kliendid ise saavad siinkohal kaasa aidata, tulles oma pakkidele esimesel võimalusel järele, et ka teised pakid jõuaks oma adressaatideni võimalikult kärmelt,“ lisas Remo Kirss. Kui väljaspool e-ostlemise kõrghooaega korjab DPD äriklientide saadetisi peale tööpäevadel, siis novembris ja detsembris tehakse seda ka laupäeviti ja pühapäeviti. Ettevõte on teostanud ka vajalikud hooldustööd sorteerimiskeskuses, et kõik sorteerimisliinid oleksid samuti hooajaks ja kasvavateks pakimahtudeks valmis.