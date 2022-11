Odavad hinnad tõmbavad soomlasi Eestisse oste tegema. Mõnes poes on klientide arv kahekordistunud

A1000Market tegevjuhi Tarmo Lauringu sõnul vaevavad soomlasi Eestiga sarnased mured – kõrge inflatsioon ja jahtuv majandus. Soodsamate kaupade ostmiseks on põhjanaabrid pöördunud üha enam Eesti poole. „Soome numbrimärkidega autosid näeb ja soome keelt kuuleb poes viimastel kuudel mitu korda rohkem,“ kirjeldas olukorda Lauring.

A1000Marketi tegevjuhi sõnul üritavad inimesed odavamalt hakkama saada ning rasked ajad kasvatavad piirikaubandust Eesti kasuks. „Üksikute toodete puhul võib tunduda, et meie hinnad on isegi põhjanaabrist ette läinud, aga tegelikult on siin ikkagi tunduvalt soodsam,“ rääkis Lauring.